Başkan Şahiner nikah kıydı

Başkan Şahiner, Yıldız ve Menderes Özarslan çiftinin kızları Münteha Merve ile Fatma ve Türk Hava Kurumu Sungurlu Şube Başkanı Hacı Mehmet Dölkeleş’in oğulları Ufuk’un Belediye Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikâh merasiminde, genç çiftin heyecanına ortak oldu.

Çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Şahiner, “Evlilik cüzdanını Münteha Merve – Ufuk çiftine takdim etti. Başkan Şahiner, “Evlilik, fedakârlık gerektiren bir kurumdur. Bu evliliği karşılıklı sevgiyle, saygıyla, anlayışla götürün. Tüm ömrünüz bugün ki gibi sevgiyle geçsin.” diyerek genç çifte tavsiyelerde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

