Asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde asker uğurlama sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı unutuldu.
Sungurlu 10.08.2020, 17:12
62
Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.
Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:39
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:24