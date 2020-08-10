Asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.

Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.