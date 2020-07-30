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Asırlık geleneğe pandemi engeli
Çorum’un Sungurlu ilçesinde 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmayacak.
Sungurlu 30.07.2020, 21:55
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Her yıl geleneksel olarak dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği Mahmut Atalay Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyordu. Bu yıl Çorum genelinde artış gösteren Koronavirüs nedeniyle bayramlaşma programının yapılmayacağı bildirildi.
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