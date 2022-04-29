Aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı

Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 07 AGY 489 plakalı otomobil, gece saatlerinde aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Araçtan inen sürücü, köpeğin arabanın ön kısmına sıkıştığını gördü.

Kendi imkanları ile köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri daha fazla zarar görmeden köpeği sıkıştığı yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. Acı içinde inleyen köpek, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Ekiplerin takip ettiği köpek, itfaiye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.



