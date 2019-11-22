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Aktarda satılan ürünler ilgi görüyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kış mevsimin yaklaşması dolayısıyla vatandaşlar aktarlarda satılan ürünlere ilgi gösteriyor. 

Aktarda satılan ürünler ilgi görüyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kış mevsimin yaklaşması dolayısıyla vatandaşlar aktarlarda satılan ürünlere ilgi gösteriyor. 

22 Kasım 2019 Cuma 16:06
Aktarda satılan ürünler ilgi görüyor

İlçede uzun yıllardır aktarlık yapan Sefa Öztemiz, soğuk havalar nedeniyle ıhlamur, adaçayı ve kuşburnu bitkilerine talebin oldukça fazla olduğunu söyledi. 
Bu bitkilerin soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Öztemiz,"Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız bitkisel tedavi yöntemlerine başvuruyor. Ihlamur, adaçayı, kuşburnu başta olmak üzere gülhatmi, zencefil, zerdeçal, havlıcan gibi bitkiler yoğun yoğun ilgi görüyor. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan bu bitkiler, vücudu gribal enfeksiyonlara karşı korumakta oldukça başarılı. Bu bitkilerden bazılarını insanlarımız tadından dolayı kullanmakta zorluk çekiyor. Bu durumdaki vatandaşlarımıza bal veya pekmez karışımı ile kullanmalarını öneriyoruz" dedi. 
Vatandaşların, soğuk algınlığına karşı korunmada kendilerine bir karışım önermelerini istediğini ifade eden Öztemiz, "Bazı vatandaşlarımız çeşitli yayın organlarında gördükleri bitkileri gelip satın alıyor. Bazıları ise bizden soğuk algınlığına karşı bitki karışımı önermemizi istiyor. Bu vatandaşlarımıza tarçın, zerdeçal, narçiçeği, kuşburnu, adaçayı, zencefil, havlıcan bitkilerini öneriyoruz" diye konuştu. 

(İHA)

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