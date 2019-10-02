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Akkaş, Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nda

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Amasya’da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler Forumuna katıldı.

Akkaş, Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nda

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Amasya’da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler Forumuna katıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:49
Akkaş, Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nda

TOBB öncülüğünde Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde, "Geleceğin Gücü Girişimciler (G3) Forumu" Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Foruma TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu’nun yanı sıra Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Başkanı Kadir Kolcu, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin ile Amasya Valisi Osman Varol, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, işadamları, girişimciler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, etkinlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu ile baş başa görüşme fırsatı da buldu.

(Mehmet DALAR)

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