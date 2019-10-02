Akkaş, Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nda

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Amasya’da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler Forumuna katıldı.