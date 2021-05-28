Abdulkadir Şahiner’den hasta kardeşlere destek

Emrah Şalk’ın oğullarının anjiyo ve açık kalp ameliyatı olması gerektiğinin bilgisini alan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, ailenin maddi manevi yanlarında olacaklarını söyledi.

Önceki gün Ankara’da oğullarına anjiyo yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade eden Emrah Şalk, “Bir baba olarak zor imtihanlardan biriyle imtihan olduk. Başkanım, bilgisi olur olmaz her türlü yardımı yapacağını söyledi. Oğullarım anjiyo oldu ve çok şükür durumları iyi. Büyük oğlum için ayrıca açık kalp ameliyatı için tarih verilmesini bekliyoruz. Başkanımız Abdulkadir Şahiner başta olmak üzere desteğini bizden esirgemeyen Başkan Yardımcılarımız Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Dursun Kanmış’a destekleri için teşekkür ederim. Rabbim hepsinden razı olsun.” dedi.

(Haber Merkezi)

