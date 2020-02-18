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45 yıllık memur emekli oldu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 45 yılık Ali Nakkaş emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

45 yıllık memur emekli oldu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 45 yılık Ali Nakkaş emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

18 Şubat 2020 Salı 22:02
45 yıllık memur emekli oldu

Sungurlu Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen veda programına Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu, şube müdürleri Neşe Akalın, Yalçın Akkaya ve personel katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün büyük bir aile olduğunu ifade ederek, “Bu aile de uzun yıllar hizmet eden, görevini en güzel şekilde tamamlayan personelimiz Ali Nakkaş beye bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu da, yaklaşık 18 ay Ali Nakkaş ile birlikte çalışma imkanı bulduğunu belirterek, “Milli Eğitim camiasında yıllarca memur olarak başarılı bir şekilde görev yapan Ali Nakkaş arkadaşımız, benim bulunduğum süre içinde dürüstlüğüyle, saygınlığıyla ve işini iyi şekilde yapan bir kişi olarak tanıdım. Bundan sonra ailesiyle, tüm yakınlarıyla ve dostlarıyla en güzel şekilde yaşamına devam etmesini diliyorum. Emeklilik herkese nasip olsun” diye konuştu.

Şahinoğlu, kurumca alınan hediye paketini de Nakkaş’a verdi. Eğitim camiasının personeli olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Ali Nakkaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu’na Şube Müdürleri ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.02.2020 22:03
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