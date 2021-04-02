18 yaşındaki girişimci genç bazlama ile sektöre adım attı

Genç girişimci Semih Tuncay, hedeflerini anlattı.

18 YAŞINDA GİRİŞİMCİ OLDU

Evde annesinin yaptığı leziz bazlamaları herkese tattırmak için yola çıkan 18 yaşındaki genç girişimci Semih Tuncay, ev yapımı bazlamaların seri üretimine başladı. Çorum Atatürk Lisesini başarı ile bitiren Tuncay, bir taraftan üniversite sınavlarına hazırlanırken diğer taraftan da ilçede üretim ve istihdam için girişimlerde bulunuyor.

ANNESİNDEN İLHAM ALDI

Annesi Yasemin hanımla birlikte unlu mamuller sektörüne “bazlama” ile giren Tuncay, şunları anlattı; “Annemin evde yaptığı leziz bazlamaları herkesin tatmasını istedim. Bazlamaları çevremdekilere ikram ettim, çok beğendiler. Bende bu bazlamaları daha fazla kişiye ulaştırmak için annemle karar verip seri üretime geçtik. Annemin özel tarifi ile yaptığı bazlamaları marketimizin bulunduğu binanın üst katında üretmeye başladık. Özel tarifinin yanı sıra özel pişirme tekniği ile aynı anda altı ve üstü birlikte pişiyor.

SUNGURLU’NUN MARKASI OLMAK İSTİYOR

Bazlamaların şuanda ilçede 6 fırınla birlikte 2 markette satışı yapılıyor. İlçe halkı bazlamalarımızı çok beğendi. Talep her geçen gün artıyor. Şimdi bazlamaların çeşitlerini artırmayı planlıyoruz. Unlu mamuller sektöründe ilerleyip marka olmayı hedefliyoruz. Sungurlu’nun markasını çıkarıp ilk etapta ülke çapında ilerde yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz.”

HEDEFLERİNE ULAŞMAK İSTİYOR

Eğitimine devam edeceğini belirten Semih Tuncay, diğer taraftan da unlu mamuller sektöründe oluşturacağı marka ile büyüyüp, gelişmek istediğini söyledi. Unlu mamuller konusunda sürekli araştırma yaptığını vurgulayan Tuncay, hedeflerine ulaşmak için çok çalışacağını ifade etti.

18 yaşında üretimden ve istihdamdan bahsetmesi çevresindekiler tarafından ilk başta garipsese de şimdi Tuncay’a hedeflerine ulaşması için ailesi başta olmak üzere tanıyan herkes destek oluyor.

(Haber Merkezi)

