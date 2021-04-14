Ligde son 5 haftaya girilirken, Play-Off için müthiş bir çekişme yaşanıyor. 4 play-off bileti için tam 9 takımın matematiksel şansı devam ederken, potanın 6 puan gerisinde yer alan Çorum FK kalan 5 maçın 3’ünü evinde oynayacak.

Çorum FK’nın da yer aldığı Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta son 5 haftaya girilirken, lider Manisa FK şampiyonluğunu ilan etti. Ancak, play-off ve ligde kalma mücadelesi adeta nefesleri kesiyor.

Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisinde play-off potasıyla puan farkını 3’e kadar düşürürken, peş peşe aldığı Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor yenilgilerinden sonra fark 6 puana çıktı.

5 MAÇIN 3’Ü ÇORUM’DA

Kalan 5 haftalık periyotta 6 puanlık farkı kapatıp Play-Off’a yükselmeyi hedefleyen Çorum FK’nın işi zor ama imkânsız değil. Kırmızı-siyahlılar, kalan 5 haftada sırasıyla, Uşakspor, Hacettepespor, Zonguldak Kömürspor, Gümüşhanespor ve Sarıyer’le karşılaşacaklar. Uşakspor, Zonguldak Kömürspor ve Sarıyer’le evinde karşılaşacak olan Çorum FK, düşmeme mücadelesi veren Hacettepe ve Gümüşhanespor’a ise konuk olacak.

4 BİLETE 9 TALİP

Grupta, şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK’nın ardından 4 takım kalan 5 haftanın sonunda play-off bileti alacak. Play-Off yarışı o kadar çetin ki, tam 9 takım 4 biletten birini kapabilmek için mücadele ediyor.

63 puanlı Hekimoğlu Trabzon, Play-Off’u büyük ölçüde garantilerken, 56 puanlı Kocaelispor, 55’er puanlı Erzincanspor ve Sarıyer avantaja sahipler. Ancak, Sarıyer’in kalan 5 haftalık periyotta 4 maç oynayacak olması arkasından gelen 51 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, 50 puanlı Afyonspor, 49 puanlı Çorum FK ve 48 puanlı Uşakspor’un umutlarını artırıyor. Amed Sportif Faaliyetler’in de bay haftası olduğu için kalan 5 haftalık periyotta 4 maç oynayacak.

Ligde, grup maçları 8 Mayıs Cumartesi günü tamamlanacak ve hem Play-Off’a kalan, hem de ligden düşen takımlar belli olacak.

PLAY-OFF MÜCADELESİ VEREN TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

H.TRABZON (63)

Afyonspor (D)

İnegölspor

Niğde (D)

E.Velimeşe

A.Demir (D)

KOCAELİ (56)

Şanlıurfaspor

Uşakspor (D)

Hacettepe

Zonguldak (D)

Gümüşhane

ERZİNCAN (55)

İnegölspor (D)

Niğde

E.Velimeşe (D)

A.Demir

Sancaktepe (D)

SARIYER (55)

Zonguldak

Gümüşhane

BAY

Manisa FK

Çorum FK (D)

A.DEMİR (53)

Sancaktepe

Amed (D)

K.Maraş

Erzincan (D)

H.Trabzon

AMED S.F. (51)

E.Velimeşe (D)

A.Demir

Sancaktepe (D)

BAY

K.Maraş

AFYONSPOR (50)

H.Trabzon

Ş.Urfa (D)

Uşakspor

Hacettepe (D)

Zonguldak

ÇORUM FK (49)

Uşakspor

Hacettepe (D)

Zonguldak

Gümüşhane (D)

Sarıyer

UŞAKSPOR (48)

Çorum FK (D)

Kocaelispor

Afyonspor (D)

İnegölspor

Niğde

(Hüseyin AŞKIN)

