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Zonguldak’ta moral arayışı

Geçtiğimiz hafta sahasında Pendikspor’a 2-0 kaybederek taraftarlarını üzen Yeni Çorumspor 6.hafta maçında bugün Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda karşılaşacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak zorlu maçta İstanbul bölgesi hakemlerinden Cihan Ataş düdük çalacak.

Zonguldak’ta moral arayışı

Geçtiğimiz hafta sahasında Pendikspor’a 2-0 kaybederek taraftarlarını üzen Yeni Çorumspor 6.hafta maçında bugün Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda karşılaşacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak zorlu maçta İstanbul bölgesi hakemlerinden Cihan Ataş düdük çalacak.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
Zonguldak’ta moral arayışı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor, 6.hafta maçında bugün grubun dişli takımlarından Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Geride kalan 5 haftada 9 puan toplayan Yeni Çorumspor, deplasmanda ikide iki yapmasına rağmen sahasında oynadığı son 2 lig maçını da kaybederek taraftarlarını üzerken, Zonguldak Kömürspor ise topladığı 10 puanla Yeni Çorumspor’un 1 puan üzerinde yer alıyor. Evinde oynadığı iki maçı da 1-0’lık skorlarla kazanan (Amedspor ve İnegölspor’u yendi) Zonguldak Kömürspor, bugün Yeni Çorumspor’u da yenip zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Pendikspor’a 2-0 kaybeden Yeni Çorumspor, bugünkü zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlar alarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Yeni Çorumspor’da, bugünkü maçta kırmızı kart cezalısı Osman Bodur’un yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Fatih Şerifoğlu ve rahatsız olan Muhammed Rıdvan Özdemir forma giyemeyecek.

Yeni Çorumspor’la Zonguldak Kömürspor arasında bugün Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Cihan Ataş yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta Cihan Ataş’ın yardımcılıklarını ise yine İstanbul bölgesinden Sefa Özcan ile Okan Akbal yapacak. Edirne bölgesinden Gökhan Alkayalar da maçın dördüncü hakemi olacak.

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