Zonguldak’la dördüncü kez Rekabette Çorum üstün

İki takım ilk kez 2014-15 sezonunda 3.Lig’de iken aynı grupta yer aldı. Sezonun 3.haftasında Zonguldak’ta oynanan maç 0-0 biterken, 20.haftada Çorum’da yapılan karşılaşmada da gol olmayınca takımlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım 6.haftada Zonguldak’ta karşı karşıya geldi. Evsahibi ekip Serhat Baştan’ın 41.dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıda 64’te Murathan Buruş ve 77’de Emrah Uzun’un golleriyle 2-1 kazanıp rekabette eşitliği bozarak 3 puanın sahibi oldu.