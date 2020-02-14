Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

Zonguldak’la dördüncü kez Rekabette Çorum üstün

Çorum Futbol Kulübü bugün 23.hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Kömürspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta Çorum Futbol Kulübü 5, Zonguldak Kömürspor 2 puan aldı.

Zonguldak’la dördüncü kez Rekabette Çorum üstün

Çorum Futbol Kulübü bugün 23.hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Kömürspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta Çorum Futbol Kulübü 5, Zonguldak Kömürspor 2 puan aldı.

14 Şubat 2020 Cuma 23:04
Zonguldak’la dördüncü kez Rekabette Çorum üstün

İki takım ilk kez 2014-15 sezonunda 3.Lig’de iken aynı grupta yer aldı. Sezonun 3.haftasında Zonguldak’ta oynanan maç 0-0 biterken, 20.haftada Çorum’da yapılan karşılaşmada da gol olmayınca takımlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım 6.haftada Zonguldak’ta karşı karşıya geldi. Evsahibi ekip Serhat Baştan’ın 41.dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıda 64’te Murathan Buruş ve 77’de Emrah Uzun’un golleriyle 2-1 kazanıp rekabette eşitliği bozarak 3 puanın sahibi oldu.

İlgili Haberler
Spor şölenine ilgi büyük
Spor şölenine ilgi büyük
“Pota’nın şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu
“Pota’nın şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu
Diriliş zamanı
Diriliş zamanı
“Sahamızda alacağımızsonuçlar bizi hedefe götürecek”
“Sahamızda alacağımızsonuçlar bizi hedefe götürecek”
Dişe diş prova
Dişe diş prova
Ada Koleji şampiyon
Ada Koleji şampiyon
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim