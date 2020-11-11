Zirvedekiler kaybetmedi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 9.hafta maçları dün oynandı. 2 maçın ertelendiği, 1 takımın da BAY geçtiği haftada 7 karşılaşma oynandı. Bu maçlarda toplam 18 gol atılırken, 3 maçı ev sahibi takım, 2 maçı deplasman takımı kazanırken, 2 karşılaşmada berabere sonuçlandı. Sezonun başlaması ile birlikte zirveye yerleşen Manisa FK 9.hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler’e konuk oldu. İlk yarısını Nizamettin Çalışkan’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapatan Manisa temsilcisi ikinci yarıda Ahmet Kesim ile farkı 2’e çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra ev sahibi Amedspor Yusuf ile farkı 1’e indirirken, 5 dakika sonra Erman ile eşitliği sağladı. 77.dakikada Nizamettin’in golü ile tekrar öne geçen Manisa FK, 80.dakikada Sinan’ın golüne engel olamayınca maçta yeniden eşitlik sağlandı. Mücadelenin bu skorla bitmesi beklenirken, 89.dakikada Manisa FK Mehmet Yılmaz ile bir gol daha bularak sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı. Şampiyonluk hesapları yapan 24 Erzincanspor ise sahasında Gümüşhanespor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 56.dakikasında Sefa ile 1-0 öne geçen 24 Erzincanspor, 58.dakikada Sercan’ın attığı gole engel olamayınca maça eşitlik geldi. Galibiyet golü için Gümüşhane kalesine yüklenen Erzincan temsilcisi 77.dakikada Ethem ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı.

Grup’ta oynanan diğer maçlarda Hekimoğlu Trabzon sahasında Zonguldak’ı 3-0, Şanlıurfaspor, Hacettepe’yi son dakika golü ile 1-0 ve Afjet Afyonspor ise deplasmanda Ergene Velimeşespor’u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldu. Niğde Anadolu ile İnegölspor arasında oynanan karşılaşma 1-1, K.Maraşspor ve Sarıyer arasında oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

(Spor Servisi)