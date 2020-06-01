Zirve’de normale dönüş

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan fitnes salonları dün yeniden hizmete başladı. Çorum’da fitnes konusunda önemli bir yere sahip olan Zirve Fitnes Spor Center yenilenen yüzü ve deneyimli antrenörleri ile kapılarını yeniden üyelerine açtı. İşletme sahibi Fahrettin Öztemiz konu hakkında yaptığı açıklamada, “Biz pandemi sürecinde sporun bağışıklık sisteminde ne derece faydalı olduğunu öğrendik. Bu süreçte en önemli olan şeylerden biri sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve kişisel temizliğimize dikkat etmekti. Dün itibariyle yeni normalleşme sürecinde tekrardan hizmete başladık. Bu doğrultuda gelen müşterilerimizde ilk olarak ateş ölçümü yapıyoruz. Daha sonra dezenfekten ile el temizliği ve maskesini takarak spor yapmaya başlıyor. Pandemi sürecinde hareketsiz geçen zamandaki eksikliği gidermek adına hem cardio hem kas antrenmanı yaparak hızlı bir şekilde kilo vermeye başlanıyor. Ülke olarak çok dikkatli olmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Bizde Zirve Fitness Salonu olarak bu süreçte olması gereken neyse onları uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)