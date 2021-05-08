Zirvede işler karıştı!

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 78'e yükseltti ve lider siyah-beyazlılarla puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanından 3 puan almasıyla Cimbom üçüncü sırada kaldı. Aslan gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İşte 40.hafta sonunda ligde oluşan durumu ve son iki haftada kalan maçlar...

Beşiktaş'ın kalan maçları (81 puan)

Beşiktaş - Karagümrük

Göztepe - Beşiktaş

Galatasaray'ın kalan maçları (78 puan)

Denizlispor - Galatasaray

Galatasaray - Yeni Malatya

Fenerbahçe'nin kalan maçları (77 puan)

Fenerbahçe - Sivasspor

Kayserispor - Fenerbahçe