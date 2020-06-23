Zirve’de doğa yürüyüşü

Çorum’da spor denildiği zaman ilk akla gelen salonlardan biri olan Zirve Fitness Spor Center faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Zirve Fitness Spor Center bünyesinde kurulan Zirve Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri önceki gün doğa yürüyüşüne çıktı. Kulüp Başkanı Fahrettin Öztemiz önderliğinde gerçekleşen yürüyüş esnasında 8 km mesafe kat edilirken, Kadıderesi şelalesi ve mağaralarda ziyaret edildi. 8 km’lik yürüyüş ile fiziksel ve ruhsal anlamda güzel vakit geçiren kulüp üyeleri Başkan Fahrettin Öztemiz’e etkinlik için teşekkürlerini ilettiler.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Öztemiz, “Zirve Gençlik ve Spor Kulübü olarak kişilerin çalışma hayatları dışında kendileri için spor, sosyal aktivite planı yapması stresi ve kaygıyı her zaman azaltır. İş, aile ve okul hayatlarında başarılı ve mutlu kılar. Kulübümüzün misyonu yeni normalleşme döneminde 3 S’den ibaret. Bunlar birincisi spor yapmak, ikincisi sağlıklı beslen ve üçüncüsü ise sosyal mesafe kuralı. Bu 3 S ile faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Yürüyüşümüzde bizlere eşlik eden Çorum Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Haydarcan Koparan ve Başkan Yardımcısı Ümit Tiryaki’ye yardımları ve destekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)