Flaş HaberÇorum'da keneden ölüm
Zinnuri Işık, Avrupa ikincisi
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Masterler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında mücadele eden Çorumlu sporcu Osman Zinnuri Işık, 90 kiloda ikinci oldu.
Spor 15.05.2022, 18:25
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Çorumlu, bilek güreşi sporcusu Osman Zinnuri Işık, Romanya’da düzenlenen Masterler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen şampiyonaya kenti imkanları ile katılan Osman Zinnuri Işık, 90 kiloda mücadele ederken, elemelerdeki tüm rakiplerini yenip adını finale yazdırdı. Avrupa şampiyonluğu müsabakasına çıkan Işık, finalde kaybederek ikincisi oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Işık, masterler kategorisinde, “Avrupa şampiyonasında madalya kazanan Çorumlu ilk sporcu” unvanının da sahibi oldu.
(Hüseyin AŞKIN)
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