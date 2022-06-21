“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi ile ilgili istişare toplantısı

Okulların yaz tatiline girmesi üzerine, Yaz spor okullarına kayıtlar başlarken, en büyük ilgiyi gören spor branşlarından biri de yüzme. Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak olan yüzme çalışmaları öncesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Rıfat Ceylan’la birlikte, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde yapılacak yüzme çalışmalarında görev alacak olan antrenörler ve cankurtaranların yanı sıra, güvenlik ve temizlik görevlilerin de katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Katılımcılara, proje ile ilgili bilgi verilen toplantıda, yürütülecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu.

(Hüseyin AŞKIN)

