“YÜZ YÜZE GÖRÜŞELİM”

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Ocak Başı Restaurant’ta düzenlenen öğle yemeği sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Çorumspor üzerine kısa bir sohbet yapıldı. Sohbet esnasında Başkan Aşgın’a Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan’ın “Belediye taleplerimizi karşılamaz ise aday olmayacağım” sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine Başkan Aşgın konu hakkında açıklamalarda bulundu. Çorumspor’u çok sevdiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Çorumspor’a sevgimizi Adana’ya final maçına giderek ve devamında gelen şampiyonluk sonrası verdiğimiz destek mesajları ile belli ettik. Fatih Özcan Çorumspor’u üst lige çıkararak önemli bir işe imza atmıştır. Bunu biz hem şahsım adına, hem de Çorum Belediyesi adına takdir ediyoruz. Ancak bazı rahatsızlık duyduğumuz olaylarda var. Başkan Fatih Özcan’ın bu taleplerini bize basın yolu ile değil de, kapımızı çalarak gelip yasal çerçeve içerisinde bizlere anlatsa bizlerle paylaşsa biz her şekilde Çorumspor’un yanında oluruz. Biz hiçbir zaman Çorumspor ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ama nedense her fırsatta biz Çorumspor ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz dün söylediğimiz gibi bugün de sözlerimizin arkasındayız. Yasal çerçeve içerisinde Başkan Özcan’ın bütün taleplerini karşılamaya hazırız. Yeter ki yasal zemin statüsü içerisinde olsun. Ben Çorumspor için her türlü desteği vermeye hazırım. Ancak başta söylediğim gibi taleplerini ve isteklerini basın yolu ile değil, yüz yüze görüşerek yapmalıdır. Çorumspor konusunda nerde toplantı yaparlarsa ben katılırım. Oturur konuşur bir çözüm yolu buluruz” ifadelerini kullandı.

TESİSLER VE OTOBÜS KİRALANACAK

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tesislerin ve otobüslerin kiralanması konusunda da açıklamalarda bulundu.

Tesislerin Çorum’un profesyonel takımları için yapıldığını belirten Aşgın, “Bu tesisler Çorumspor’un malıdır. Bu statünün geçerlilik kazanması içinde bazı yasal koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Tesislerde gidip ben kalmayacağım. Bu tesislerimiz Çorum’un profesyonel takımları için yapılan bir tesistir. Ancak bu tesislerde kalmak içinde bazı yasal koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. O yüzden tesisler ve otobüs ihaleye çıkarılıp tesislerimiz ve otobüsümüz Çorumspor’a kiralanacaktır. Çünkü yasa bunu gerektiriyor. Ben yine o parayı bir şekilde halledip Çorumspor’a yük yapmayacağım” dedi.

“SU FATURASI PROJESİNDEN HABERİM YOK”

Başkan Aşgın, Fatih Özcan’ın uzun vadede gerçekleştireceği projeler arasında yer alan su faturaları projesinden haberinin olmadığını söyledi.

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan’ın yaklaşık 1 ay önce düzenlediği basın toplantısında su,doğal gaz ve elektrik faturalarından yüzde 1 gibi bir miktarın vatandaşın onay vermesi halinde kesilip Çorumspor’un kasasına gireceğini açıklaması ile ilgili de görüşlerini belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Benim böyle bir projeden haberim yok. Bana kimse gelip bu konu da bir şey söylemedi. Su faturası üzerinden Yeni Çorumspor’a böyle bir katkı sağlanacak ise bu projenin önce benim onayımdan geçmesi gerekiyor. Ancak Çorumspor cephesinden böyle bir proje benim önüme getirilmedi” dedi.

(Rıfat KARA)