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Yusuf Tokuş Ağrıspor’da

Yeni Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Yusuf Tokuş, 3.Lig’in yeni takımı Ağrıspor ile anlaşma sağladı.

Yusuf Tokuş Ağrıspor’da

Yeni Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Yusuf Tokuş, 3.Lig’in yeni takımı Ağrıspor ile anlaşma sağladı.

07 Haziran 2019 Cuma 22:29
Yusuf Tokuş Ağrıspor’da

2017-2018 sezonunda o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Yeni Çorumspor’da görev alan deneyimli teknik adam Yusuf Tokuş’un 2019-2020 sezonunda görev yapacağı takım belli oldu. Geçtiğimiz sezon Cizrespor’u zor şartlar altında ligde bırakmayı başaran 48 yaşındaki teknik direktör Yusuf Tokuş, yeni sezon için 3.Lig’in yeni takımlarından Ağrıspor ile anlaşma sağladı. Önceki gün Ağrıspor Kulüp tesislerinde yöneticiler ile bir araya gelen Tokuş 1 yıllık sözleşmeye imza atarken, Ağrıspor’da şampiyonluk yaşamak istediğini de ifade etti.

(Rıfat KARA)

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