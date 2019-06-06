“Yıllardır beklentiden öteye gidememiş bir hayal gerçekleşti”

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mustafa Şeker, kupanın Çorum’a gelmesiyle ilahi adaletin tecelli ettiğini belirtirken, “Futbol takımımız büyük bir başarıya imza atarak, kendilerine inanan, güvenen, hiçbir koşulda takımını yalnız bırakmayan büyük taraftarları başta olmak üzere Çorumlu tüm sporseverleri onurlandırmış ve şampiyonluk kupasını layık olduğu yere, şehrine gururla getirmiştir. Bu anlamlı kupanın gelişi sadece bir şampiyonluk hikayesi değil, aynı zamanda ilahi adaletin tecellisidir.

Yıllarca beklentiden öteye gidememiş büyük bir hayali gerçekleştirerek, tarihe geçecek bir zaferi elde etmek Çorum sevdalısı Fatih Özcan kardeşime ve onun dava arkadaşlarına nasip olmuştur. Büyük Çorum taraftarına, Çorum futbolseverlerine ve futbol camiasına hayırlı olsun.

Bu şampiyonluğun öyküsü yazılacaksa, elbette en çok adı geçmesi gereken isim, lideri olduğu takımın dümenini sımsıkı tutan, camiayı en vahşi fırtınaların içinden çıkarmayı başaran, hedeflenen vizyon çerçevesinde dik duruşundan taviz vermeyen Fatih Özcan olmakla beraber, inancını hiçbir zaman kaybetmeyen tüm yönetim kurulu üyelerinin tesislerde gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızın, büyük bir sabır ve inatla hayallerinin gerçekleşmesini bekleyerek sezon boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Çorumspor taraftarlarının, sezon içinde görev alan tüm teknik heyetlerin ve harika performanslarıyla geriden gelip zafer elde etmenin gururunu yaşayan tüm futbolcu kardeşlerimindir. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum aslan parçaları” ifadelerini kullandı.