Yıldırım’la ilk idman

12 günlük Bolu kampını tamamlayan Çorum FK’da futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi. Kırmızı-siyahlılar dün yaptıkları antrenmanla 5 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesi son hazırlık etabı çalışmalarına başladı. Aykan Atik’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Yıldırım, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

SALİH ZAFER VE

EMRE ÖZTÜRK

KATILMADI

Tesislerde saat 18.00’de başlayan antrenmana, izinli olan Salip Zafer Kurşunlu ve hasta olan Emre Öztürk katılmadı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, kültürfizik hareketlerinin ardından topsuz yapılan istasyon çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada topla çabuk kuvvet çalışması yaptırdı.

Çorum FK, sezon öncesi son etap hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.(Rıfat KARA)