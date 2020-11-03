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Yeni Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur

Çorum Futbol Kulübü'nde Ersin Küçükoğlu'ndan boşalan Sportif Direktörlük görevine altyapı antrenörlerinden İsmail Atalay Baydur getirildi.

Spor 03.11.2020, 00:16
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Yeni Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur

yıllar profesyonel liglerde forma giyen ve son olarak Çorum FK altyapısında görev yapan İsmail Atalay Baydur Çorum FK'nın yeni Sportif Direktörü oldu. Kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Baydur, "İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Bilindiği üzere uzun süredir altyapıda antrenör olarak görev yapıyordum. Başkanım bana sağolsun farklı bir görev uygun gördü. Bende bu kulübe daha fazla hizmet edeceğim düşüncesi ile teklifi memnuniyetle kabul ettim. Bu göreve yeni başlarken, böyle kariyerli ve kaliteli bir hoca topluluğu ile başlamanın benim açımdan şans olduğunu düşünüyorum. Benimde kendime ait kısa ve uzun vadede hedeflerim var. Ama kısa vadedeki hedef, Çorum FK'yı İsmet Hoca önderliğinde hedefe oynayan karakterli bir takım oluşturmasında Sportif Direktör görev tanımı kapsamında üzerime düşeni yapmaktır. Bunun için de hiçbir sorumluluktan kaçmayacağımdan emin olabilirsiniz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" dedi.

(Spor Servisi)

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