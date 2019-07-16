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Yeni Çorumspor’da sağ beke takviye

Yeni Çorumspor sağ bek mevkisi için Gebzespor’dan Oktay Demircan’ı renklerine bağladı.

Yeni Çorumspor’da sağ beke takviye

Yeni Çorumspor sağ bek mevkisi için Gebzespor’dan Oktay Demircan’ı renklerine bağladı.

16 Temmuz 2019 Salı 00:55
Yeni Çorumspor’da sağ beke takviye

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yeni Çorumspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Yeni Çorumspor transfer komitesi 3.Lig takımlarından Gebzespor’dan 30 yaşındaki sağ bek Oktay Demircan ile anlaşma sağladı. Daha önce dış transferde Emrah Uzun, Mert Güney ve Oğuz Mataracı’yı transfer eden Kırmızı-Siyahlı yönetim Oktay Demircan ile birlikte 4.transferini gerçekleştirdi.

OKTAY DEMİRCAN KİMDİR?

29 Haziran 1989 Gebze doğumlu olan Oktay Demircan, Gebzespor altyapısından yetiştikten sonra Gebzespor’da da profesyonelliğe geçiş yaptı. Daha sonra Kartalspor, 1461 Trabzon ve Niğde Belediyespor gibi takımların formasını giyen deneyimli futbolcu, Gebzespor’un BAL’da mücadele ettiği sezon amatöre dönüş yaparak Gebzespor’un tekrardan 3.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Geçtiğimiz sezonda Gebzespor forması ile 15 maça çıkan Oktay Demircan 1191 dakika sahada kalarak 2 de gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)

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