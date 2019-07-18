Yeni Çorumspor’da hazırlıklar tam gaz

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 08.30’da Tesisler 1No’lu Saha’da yapıldı. Şuana kadar iç ve dış transferde anlaşma sağlanan tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma hareketleri ve düz koşular ile başlarken, kor hareketleri ve yardımcı hocalar eşliğinde yapılan toplu çalışmalar ile sona erdi. Saat 17.00’de gerçekleşen akşam antrenmanında Teknik Direktör Bahri Kaya yine düz koşulara ağırlık verirken son bölümde ise yapılan egzersiz çalışma ile antrenman noktalandı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)