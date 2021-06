Yaz Spor Okulları 1 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Gençlik ve Spor Şube Müdürü İbrahim Başbölük, sporcular, antrenörler ve sporcu velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in günün anlam ve önemini içeren konuşması ile devam etti. Seremoni geçişinin ardından tekvando branşında yapılan gösteri ile açılış töreni sona erdi.

Futbol, basketbol, hentbol, badminton, atletizm, bedensel engelliler, bilardo, bisiklet, bocce, boks, vuşu, cimnastik, çim hokeyi, dart, voleybol, yüzme, tenis, tekvando, su altı sporları, satranç, oryantiring, özel sporcular, muay thai, okçuluk, masa tenisi, kick-boks, karate, judo, işitme engelliler, izcilik, halter, halk oyunları, görme engelliler ve güreş olmak üzere toplam 34 branşta yapılacak olan Yaz Spor Okulları’nın kayıtları da dün itibariyle başladı.

“ÇOCUKLARIMIZA SPOR AHLAKINI AŞILAMALIYIZ’

Yaz Spor Okulları’nın açılış töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, fiziki başarıların yanı sıra çocuklara spor ahlakının da aşılanması gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, her yıl ülke genelinde açılan Yaz Spor Okulları’nın çocuklara hayırlı olması temennisinde bulundu. Pandemi nedeniyle 1 yıl verilen aranın ardından tekrardan Yaz Spor Okulları’na kavuştuklarını ifade eden Eğer, “Bizi bugünlere kavuşturan, birbirimize sevgiyle kucaklaştıran rabbime şükürler olsun. Temennimiz ve dileğimiz koronavirüs denen musibetin ülkemiz ve dünya üzerinden bir an evvel tamamen uzaklaşması ve daha önceki yıllarda olduğu gibi sportif faaliyetlerimize hızlı bir şekilde devam edelim. Bu yıl 83. yılını kutladığımız spor okullarının açılışında bulunan sporcularımıza ve daha sonra katılacak yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Her zaman altını çizdiğim ve antrenör arkadaşlardan istediğim bir konu var. Çocuklarımızı fiziki açıdan geliştirirken, ne olur onlara spor ahlakını da beraber verelim. Ahlaken fiziki başarılar güçlendirilmediği sürece o başarı maalesef kısa sürede yanar söner. Çocuklarımızın ülke sporuna uzun süre hizmet edebilmeleri için ahlak yönünden de iyi eğitilmesi gerekiyor.

Bizim sporla tanıştığımız yıllarda velilerimiz bize çok karşı çıkıyordu. Şimdi ise veliler spor konusunda daha anlayışlılar. Hatta çocuklarının ellerinden tutarak spor sahalarına getiriyorlar. Bu da bizim büyük bir yol katettiğimizin göstergesidir. Buradan tüm velilerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı istedikleri branşa verin ve boş vakitlerini spor tesislerinde spor yaparak geçirsinler” dedi.

Eğer konuşmasının sonunda antrenörlerden bir ricada bulundu. Kendilerine emanet edilen çocuklara kendi çocukları gibi yaklaşmalarını söyleyen Eğer, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için ilginin şart olduğunu vurguladı.

