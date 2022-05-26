Vuşuculardan 10 madalya daha

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) Vuşu Türkiye Şampiyonası 21-25 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da yapıldı. Şampiyonanın ilk iki gününde gerçekleşen küçükler ve yıldızlar müsabakalarında Çorumlu vuşucular toplam 9 madalya almayı başarmıştı. Şampiyonanın son iki gününde ise genç kızlar kategorisinde Çorum’dan toplam 16 sporcu madalya mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Buharaevler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Semanur Elmas, Ece Sesli, Şehit Fatih Tekin MTAL’dan Gülcan Özcenik kategorilerinde ikinci olmayı başarırken, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden İrem Ahıshalı, Sultan Yıldırım, Buharaevler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Sümeyye Yanardağ, Tuğba Özaydın, Rüveyda Göçer, Özel Anadolu Pınar Koleji’nden Eda Duran ve Aleyna Cıbır ise üçüncü olarak Çorum’a bronz madalya ile dönmeyi başardılar.

(Rıfat KARA)

