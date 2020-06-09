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Voleybol Antrenörleri Derneği kuruldu

Türkiye Voleybol Antrenörleri Federasyonu’na bağlı olarak Çorum’da Voleybol Antrenörler Derneği kuruldu. Geçici başkanlığa Deniz Kılıç getirildi.

Spor 09.06.2020, 19:56
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Voleybol Antrenörleri Derneği kuruldu

Türkiye Voleybol Antrenörleri Federasyonu’nun geçtiğimiz yıl Ankara’da düzenlediği seminer sonrası illerde şube açılması kararı verilmişti. Bu gelişme üzerine Çorum’da voleybol sporuna gönül veren antrenörlerden Deniz Kılıç ve Ali Haydar Teke önderliğinde Çorum Voleybol Antrenörleri Derneği kuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle genel kurul yapılmazken, yönetim içinde geçici Başkanlığa Deniz Kılıç, Başkan Yardımcılığı’na ise Ali Haydar Teke getirildi. Yusuf Biçer’in Genel Sekreter olarak görev yapacağı Çorum Voleybol Antrenörler Derneği’nde Dilaver Asiltürk, Osman Karakaş, Mustafa Can Canbaş ve Altan Çoban’ın üye olarak görev yağacağı açıklandı.

Öte yandan Çorum Voleybol Antrenörler Derneği’nin ilk Olağan Genel Kurulu’nun ise 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı da duyuruldu.

(Spor Servisi)

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