Veteranlar ilk maçında Erzincan’ı farklı geçti :7-4
Antalya Kemer'de düzenlenen Veteranlar Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Çorum Hattuşa Masterler ilk maçında Coşarlar Erzincan Masterler'i 7-4 mağlup etti.
Spor 18.05.2021, 19:38
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TMVFL 2020-21 Sezonu kapsamında Antalya’da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda dün ilk maçlar oynandı. Coşarlar Erzincan Masterler, Kuzey Beton Kırklareli Masterler ve Foça Masterler ile D grubunda mücadele eden Çorum Hattuşa Masterler ilk maçında Erzincan temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Daima Biz Otel’in 3 No’lu Sahası’nda saat 15.30’da başlayan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi rakibini 7-4 farklı mağlup etti. Çorum Hattuşa Masterler’e galibiyeti getiren golleri Yunus (3), Kenan (2), Serhad ve Mustafa Doğan kaydetti.
Çorum temsilcisi ikinci maçını 19 Mayıs 2021 saat 14.00’de 1 No’lu Saha’da İzmir temsilcisi Foça Masterler ile oynayacak.
(Spor Servisi)
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