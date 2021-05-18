Veteranlar ilk maçında Erzincan’ı farklı geçti :7-4

TMVFL 2020-21 Sezonu kapsamında Antalya’da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda dün ilk maçlar oynandı. Coşarlar Erzincan Masterler, Kuzey Beton Kırklareli Masterler ve Foça Masterler ile D grubunda mücadele eden Çorum Hattuşa Masterler ilk maçında Erzincan temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Daima Biz Otel’in 3 No’lu Sahası’nda saat 15.30’da başlayan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi rakibini 7-4 farklı mağlup etti. Çorum Hattuşa Masterler’e galibiyeti getiren golleri Yunus (3), Kenan (2), Serhad ve Mustafa Doğan kaydetti.

Çorum temsilcisi ikinci maçını 19 Mayıs 2021 saat 14.00’de 1 No’lu Saha’da İzmir temsilcisi Foça Masterler ile oynayacak.

(Spor Servisi)

