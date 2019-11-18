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Veteranlar gol oldu yağdı: 7-0

TMVFL Orta Karadeniz Grubu’nda mücadele eden Çorum Hattuşa Veteranlar, sahasında konuk ettiği Sinop temsilcisi Boyabat Veteranlar’ı iyi bir oyunla 7-0 yenerek üçte üç yaptı.

Veteranlar gol oldu yağdı: 7-0

TMVFL Orta Karadeniz Grubu’nda mücadele eden Çorum Hattuşa Veteranlar, sahasında konuk ettiği Sinop temsilcisi Boyabat Veteranlar’ı iyi bir oyunla 7-0 yenerek üçte üç yaptı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 00:03
Veteranlar gol oldu yağdı: 7-0

Türkiye Masterler ve Veteranlar (TMVFL) Orta Karadeniz Grubu 3.hafta maçında Çorum Hattuşa Veteranlar, Sinop temsilcisi Boyabat Veteranlar ile Çorum’da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü 1 No’lu Sentetik Saha’da oyanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi 4.dakikada Mustafa Doğan ve 8.dakikada Kenan Aşkan’ın golleri ile bir anda 2-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında Erkan ve Mustafa Doğan ile bir gol daha bulan Çorum Hattuşa Veteranlar soyunma odasına 4-0 önde girdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar Ender’in 2 ve ikinci yarı oyuna dahil olan Zikri’nin golleri ile sahadan 7-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından 3’de 3 yapan Çorum Hattuşa Veteranlar takımı puanını 9’a yükseltirken, Sinop temsilcisi ise henüz puanla tanışamadı.

Çorum Hattuşa: 7

Boyabat Veteranlar: 0

SAHA: 1 No’lu Sentetik.

HAKEMLER: Mahmut Selçok, Hüseyin Alperen Aslan, Samet Özcan.

ÇORUM HATTUŞA VETERANLAR: Sebahattin, İlhan, Davut, Serhat, Deniz, Kenan, Ersel, Ender, Cengiz, Erkan, Mustafa Doğan, Serkan, Yetgin, Salih, Zikri, Mustafa Aksoy, Ekrem, Hasan.

BOYABAT VETERANLAR: Adil, M.Ali, Turgut, Abdurrahman, İsmail, Ramazan, Mehmet, Cemil, Yetkin, Faik, Osman, İsa, Atilla, Ramazan, Cezmi.

GOLLER: Dk.4 ve 32 Mustafa Doğan, Dk.8 Kenan, Dk.15 Erkan, Dk.50 ve 58 Ender, Dk.64 Zikri.

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