Vefaspor’dan bir proje daha

Çorum Vefaspor’un hazırladığı “Sağlıklı Toplum, Güçlü Ülke” isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Onaylanan projenin protokolü, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ve Çorum Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı tarafından imzalandı.

Projenin tanıtımı ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

(Spor Servisi)

