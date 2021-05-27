Vefaspor’dan bir proje daha
Sporun yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerde de boy gösteren amatör spor kulüplerinden Çorum Vefaspor’un bir projesi daha İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı.
Spor 27.05.2021, 00:33
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Çorum Vefaspor’un hazırladığı “Sağlıklı Toplum, Güçlü Ülke” isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Onaylanan projenin protokolü, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ve Çorum Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı tarafından imzalandı.
Projenin tanıtımı ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.
(Spor Servisi)
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