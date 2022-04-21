Vali Çiftçi’ye Çorum FK forması ve maç daveti
Çorum FK, Niğde Anadolu FK ile Pazar günü oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, kulüp Başkanvekili Serkan Güney ve Takım Kaptanı Murat Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Spor 21.04.2022, 18:31
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Güney ve Yıldırım, takımın Van maçı için deplasman giderlerini karşılayan Vali Çiftçi’ye teşekkür ederken, Pazar günü Niğde Anadolu FK ile oynanacak seyircisiz maça davet ettiler. Ziyaret sırasında, Vali Çiftçi’ye, isminin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması hediye edildi.
Vali Çiftçi’nin, programının uygun olması durumunda, maça geleceğini belirttiği kaydedildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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