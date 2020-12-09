Urfa’yla ikinci kez

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor’la ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, ligin 12.haftasında Şanlıurfa’da karşılaşırken, oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Çorum Futbol Kulübü son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazanmıştı. 10 Kasım’da oynanan maçta Çorum Futbol Kulübü’ne galibiyeti getiren golleri 86.dakikada Hakan Yağmurkaya ve 88.dakikada Fatih Şerifoğlu kaydetmişti.

İki takım arasında 29.haftada Çorum’da oynanması gereken maç ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi ve sonrasında tescil edilmesi nedeniyle oynanamamıştı.

(Spor Servisi)