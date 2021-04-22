“Umutlarımızı son haftaya kadar sürdürmek istiyoruz”

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bugün Hacettepespor’la oynayacakları maçı kazanıp play-off için matematiksel şanslarını sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlılar dün öğleden önce yaptıkları antrenmanla Hacettepespor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ankara’ya giderken, hareket öncesinde karşılaşmayla ilgili açıklamada bulunan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Taşdemir, “Her ne kadar play-off şansımız az olsa da, matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Bununla beraber düşmeyi yakından ilgilendiren maçlar oynayacağız.

Biz Çorum FK olarak, onurlu mücadelemizi sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz. Ertuğrul ve Tarık’ın sakatlıklarından dolayı bu maç faydalanamayacağız. Takım kaptanımız Umut’un cezası bitti ve aramıza geri döndü. Tek hedefimiz Hacettepe deplasmanından 3 puanla dönerek son haftaya kadar umutlarımızı devam ettirmek” diye konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

