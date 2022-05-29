Umut Talha Uslu da Türkiye şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Bursa’da sona erdi. Çorumlu güreşçiler, şampiyonayı 2 birincilik, 1 ikincilik madalyası ile tamamlarken, son altın madalya, Umut Talha Uslu’dan geldi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve 56 ilden 1.100 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 52 kiloda mücadele eden Belediye İskilip Spor Kulübü güreşçisi Enes Kavlu’nun şampiyon olmasının ardından, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Nedim Yasir Metin, 100 kiloda ikinci olmuştu.

Çorumlu güreşçilerin altığı üçüncü madalya, Umut Talha Uslu’dan geldi. Aslen Osmancıklı olan ve güreş hayatını İstanbul temsilcisi Sancaktepe Belediyespor’da sürdüren Umut Talha Uslu, 57 kiloda mücadele etti ve tüm rakiplerini yenerek, Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

