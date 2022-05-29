Umut Talha Uslu da Türkiye şampiyonu
Bursa’da düzenlenen U15 Türkiye Serbest güreş Şampiyonası’nda, 52 kiloda mücadele eden Belediye İskilip Spor Kulübü güreşçisi Enes Kavlu’nun şampiyon Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Nedim Yasir Metin’inde 100 kiloda ikinci olmasından sonra bir madalya da Umut Talha Uslu’dan geldi. 57 kiloda güreşen Uslu, Türkiye şampiyonu oldu.
Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Bursa’da sona erdi. Çorumlu güreşçiler, şampiyonayı 2 birincilik, 1 ikincilik madalyası ile tamamlarken, son altın madalya, Umut Talha Uslu’dan geldi.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve 56 ilden 1.100 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 52 kiloda mücadele eden Belediye İskilip Spor Kulübü güreşçisi Enes Kavlu’nun şampiyon olmasının ardından, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Nedim Yasir Metin, 100 kiloda ikinci olmuştu.
Çorumlu güreşçilerin altığı üçüncü madalya, Umut Talha Uslu’dan geldi. Aslen Osmancıklı olan ve güreş hayatını İstanbul temsilcisi Sancaktepe Belediyespor’da sürdüren Umut Talha Uslu, 57 kiloda mücadele etti ve tüm rakiplerini yenerek, Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
(Hüseyin AŞKIN)
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|O
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|1. Ankaragücü
|36
|70
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|70
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|36
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|60
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|36
|58
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|51
|8. Boluspor
|36
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|9. Manisa Futbol Kulübü
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|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|56
|8. Leicester City
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|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
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|38
|48
|13. Brentford
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|38
|45
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|40
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|39
|17. Leeds United
|38
|38
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|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
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|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
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|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
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|70
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|38
|65
|6. Real Sociedad
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