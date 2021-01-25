Ümit Milliler Avrupa Şampiyonası’na sıkı hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 yılının mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Milliler, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde, Riva'da yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, top çalışmaları ile devam etti. Antrenman yenileme çalışması ile sona erdi.

Antrenmanda Emre Batuhan Adıgüzel, Doğucan Haspolat, Atalay Babacan ve Gökdeniz Bayrakdar yer almadı.

Çorum FK'nın başarılı sol beki Nafican Yardımcı'nın da yer aldığı hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor; Kaleciler: Berk Balaban (Ankaraspor), Ozan Can Oruç (Konyaspor), Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş.), Fatih Yılmaz (Giresunspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Furkan Balaban (Eskişehirspor), Bilal Ceylan (Eskişehirspor), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Erdoğan Kaya (Beşiktaş.), Orta Saha: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Batuhan Kör (Bursaspor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Atalay Babacan (Adanaspor), Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor), Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Bandırmaspor)

(Spor Servisi)

