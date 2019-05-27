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Ulukavakspor şampiyon

Mecitözü Gençlerbirliği’ni deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başaran Ulukavakspor 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ni 16 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Ulukavakspor şampiyon

Mecitözü Gençlerbirliği’ni deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başaran Ulukavakspor 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ni 16 puanla şampiyon olarak tamamladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:04
Ulukavakspor şampiyon

2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off grubunda daha önce 1.Amatör Küme’ye çıkmayı garantileyen Mecitözü Gençlerbirliği ile Ulukavakspor sezonun son hafta maçında karşı karşıya geldi. 12 puanlı Mecitözü Gençlerbirliği ile 13 puanlı Ulukavakspor arasında dün saat 16.00’da Mecitözü İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Mecitözü Gençlerbirliği 20.dakikada Kadir’in attığı golle öne geçti. Konuk Ulukavakspor bu gole 2 dakika sonra Faruk ile cevap verirken, Ulukavakspor’dan Serkan Çağırgan 37.dakikada attığı golle takımının soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağladı. İkinci yarıda ilk 20 dakikalık bölüm karşılıklı ataklarla geçilirken, 65.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Faruk takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra zaman zaman iki takım futbolcuları arasında gerginlikler yaşanırken, 73.dakikada Mecitözü Gençlerbirliği Ercan ile farkı 1’e indirirken, 90.dakikada konuk Ulukavakspor’dan Basim attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Bu sonucun ardından Ulukavakspor 16 puana ulaşarak 2018-2019 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı.

MECİTÖZÜ G.: 2

ULUKAVAKSPOR: 4

SAHA: Mecitözü İlçe.

HAKEMLER: Mehmet Tuğluk, Oğuzhan Yeşilyurt, Umutcan Koca.

MECİTÖZÜ GENÇLERBİRLİĞİ: Fasih, Kasım, Serdar (Samet), Mustafa, Y.Emre, Mahmoud (A.Kerim), Burak, Kadir, İsmail, Özkan, Abdullah (Ercan).

ULUKAVAKSPOR: Serkan Durkaya, İbrahim, Bilal (Basim), Mertcan, Erkut, Ümit, Onur, Ceylan (Emre), Furkan, Faruk, Serkan Çağırgan.

GOLLER: Dk.20 Kadir, Dk.73 Ercan (Mecitözü Gençlerbirliği), Dk.22 ve 65 Faruk (Hasan), Dk.37 Serkan Çağırgan, Dk.90 Basim (Ulukavakspor).

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