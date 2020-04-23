UEFA “bitirin” dedi

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 55 üye ülke federasyonu temsilcileriyle video konferansta bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre; UEFA, federasyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda, liglerin bitirilmesini güçlü şekilde önerirken, mevcut durumlarıyla tescil etmeye neden olacak bazı özel durumları da anlayışla karşılayabileceklerini, Avrupa’ya katılım hakları için de inceleme yapılacağını belirtti. UEFA, federasyon temsilcilerinden koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin en geç 3 Ağustos’a kadar bitirilmesi yönündeki talebini yineledi. Bu tarihte bitiremeyecek olan ülkelerin ise nedenlerini yazılı olarak bildirmelerini istedi.

UEFA, bugün bir toplantı daha yapacak ve geri dönüşlere göre son kararını federasyonlara bildirecek.

(Spor Servisi)