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UEFA “bitirin” dedi

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 55 üye ülkenin federasyon temsilcileriyle yaptığı videokonferan görüşmesinde koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanmasını istedi. UEFA bugün yapacağı toplantıda nihai kararını verecek.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:55
UEFA “bitirin” dedi

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 55 üye ülke federasyonu temsilcileriyle video konferansta bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre; UEFA, federasyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda, liglerin bitirilmesini güçlü şekilde önerirken, mevcut durumlarıyla tescil etmeye neden olacak bazı özel durumları da anlayışla karşılayabileceklerini, Avrupa’ya katılım hakları için de inceleme yapılacağını belirtti. UEFA, federasyon temsilcilerinden koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin en geç 3 Ağustos’a kadar bitirilmesi yönündeki talebini yineledi. Bu tarihte bitiremeyecek olan ülkelerin ise nedenlerini yazılı olarak bildirmelerini istedi.

UEFA, bugün bir toplantı daha yapacak ve geri dönüşlere göre son kararını federasyonlara bildirecek.

(Spor Servisi)

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