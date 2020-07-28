“Üç yıl içinde 1.Lig’e çıkacağız”

Bu ilk yıl da olabilir, ikinci yıl da olabilir, üçüncü yıl da olabilir. Ama bu süre içerisinde mutlaka 1.Lig kupasını Çorum’a getireceğiz. Ana sponsorumuz Sayın Ahmet Ahlatcı da 2023’te havaalanı, hızlı treni ve Süper Lig’de takımı olan bir il hedefi koymuştu. Çorumspor’u 1.Lig’e çıkartıp ‘Süper Lig seni bekliyor’ diyeceğim’ ifadelerini kullandı.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, bir internet televizyonunda canlı yayınlanan programda Kemal Bolat ve Mustafa Alagöz’ün konuğu oldu. Oldukça önemli açıklamalarda bulunan genç başkan, Çorum Futbol Kulübü’nün 3 yıllık proje çerçevesinde 1.Lig’e yükseleceğini söyledi.

ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTILAR

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk olarak iç transferi sonuçlandırdıklarını ve takımın 11 Ağustos’ta toplanacağını belirten Başkan Fatih Özcan, “Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlamak üzere 11 Ağustos’ta Çorum’da toplanacak. Bunun öncesinde iç transferi bitirdik. Kalmasını istediğimiz futbolculardan sadece Muhammed Rıdvan ile anlaşamadık, görüşmeye gelmedi. Onun dışında kalmasını istediğimiz tüm oyuncularla anlaştık.

Anlaştığımız oyuncular bizimle hiç para konuşmadılar. Hepsi de boş sözleşmeye imza attı” dedi.

BAZI OYUNCULARI KİRALIK VEREBİLİRİZ

3 yılda 1.Lig’e yükselme anlamında bir proje açıkladıklarını ve bu doğrultuda üçer-beşer yıllık imza attırdıklarını da kaydeden Başkan Fatih Özcan, “İç transferde tüm oyuncularımızla üçer yıllık, beşer yıllık anlaşma yaptık. Anlaştık diye her futbolcumuz kalacak diye bir şey yok. Bir bakmışsınız bu futbolculardan birkaçını kiralık olarak göndermişiz. Anlaştığımız tüm futbolcularla sezona başlayacağız diye bir şey yok” dedi.

CAMİALARIN BÜYÜMESİ İÇİN KUPALARA İHTİYAÇ VAR

Çorum Futbol Kulübü’nün büyük bir camia olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini de kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Burası bir mağaza değil. Bizim müşterilerimiz taraftarlarımızdır. Taraftar, sezon sonunda şampiyonluk ister. Camiaların büyümesi için o kupalara ihtiyaç var. Ne yaparsan yap, o kupayı almak zorundasınız.

Çorumspor 1967’de kuruldu. Benim hatırladığım 3 şampiyonluğu var. Bir de geçen sezon biz şampiyon olduk. 53 yılda 4 kupa alırsanız, 12-13 yılda bir şampiyonluk demek. Bu da uzun bir süre, hatta bir jenerasyonu kaybetmek demek.

Çorum insanı başarılı insanı sever. Biz başarılı olduğumuz sürece o heyecan hep olacak. Çok büyüğüz, iyiyiz diyoruz ama o kupalara ihtiyaç var. Bir takım 15 sene şampiyon olamazsa o jenerasyondaki çocuğu kaybedersiniz. Çocuk, Çorumsporluyum demeye utanır. Ama başarılı oldukça jenerasyonlar imrenir. Bunun için sürekli bir hikaye yazmamız lazım” şeklinde konuştu.

AHLATCI’YA; ‘SÜPER LİG SENİ BEKLİYOR’ DİYECEĞİM

3 yıllık bir proje çerçevesinde 1.Lig’e çıkmayı hedeflediklerini açıkladıktan sonra insanların “Fatih Özcan süre istiyor” diye yorumlar yaptığını da kaydeden Başkan Özcan, “Ben kesinlikle süre falan istemiyorum. Geçen yıl yaşadığımız tecrübesizlikten sonra 3 yıllık bir proje yapalım dedik.

İlk kez taraftarın içinden gelen bir başkan var artık. Onlara şampiyonluktan başka vereceğim bir şey yok. 3 yılda şampiyonluk derken, bu ilk yıl da olabilir, kinci yıl da olabilir, üçüncü yıl da olabilir. Eğer bu sürede şampiyon olamazsak, sıfır borçla buyurun talip olmak isteyen olabilir diyeceğiz. Ama 3 yıl sonunda 1.Lig kupasını mutlaka Çorum’a getireceğiz.

Kulübümüzün ana sponsoru, değerli iş insanımız Sayın Ahmet Ahlatcı ile yeni sezon için bir görüşmemiz olmadı. Kendisi ile ilk görüşmemizde, 2023’te havaalanı, hızlı treni ve Süper Lig’de takımı olan bir il olmayı hedef olarak açıklamıştı. Ben, 3 yıllık projede takımı 1.Lig’e çıkartıp Sayın Ahlatcı’ya ‘Süper Lig seni bekliyor’ diyeceğim” şeklinde konuştu.

KİMSEYE EL AÇMAYACAĞIM

Başkan Fatih Özcan, el açan, dilenen bir kulüp başkanı olmayacağını da yinelerken, “Bu sene Fatih Özcan’ın parası yok. Bu kez el açacak, dilenecek diyorlar. Ama kimse merak etmesin. Ben yine el açmayacağım, kimseden para dilenmeyeceğim. Çorumspor’u kimseye muhtaç olmayan bir kulüp haline getirmenin gayreti içerisindeyim” dedi

TARAFTARI TEK ÇATI ALTINDA İSTİYORUZ

Yeni sezonda taraftar gruplarının tek çatı altında olmasını istediklerini de kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Ben de, rahmetli Mehmet Ali ağabeyin (Altunkaya) ve Hasan Gözübüyüklü gibi kırmızı şimşeklerin içinden gelen biriyim. Aldığımız karar gereği, tüm taraftar gruplarını tek çatı altında toplayacağız. En eski taraftar grubu olduğu için kırmızı şimşekleri tercih ettik.

Tüm taraftar gruplarına saygılıyız, hepsi de külümüze en iyi şekilde hizmet verme gayreti içerisindeler. Maçlarda, tüm grupların maraton tribününde olmasını istiyoruz. Gruplar taleplerini kırmızı şimşekler üzerinden bize iletecek. Bu yönde bir çalışmamız var. Tüm grupların aynı çatı altında birleşeceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

SİYASİLERDEN DESTEK ALIYORUZ

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, siyasilerden gerekli desteği gördüklerini de ifade ederken, “Kulübün kapısından siyaseti sokmayacağımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu doğrultuda, tüm siyasi partilerle aynı mesafede olduğumuzun bilinmesini istiyorum.

Kendisi isminin zikredilmesinden rahatsız olsa da, Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan ne zaman alo desek hemen imdadımıza yetişiyor. CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Sayın Tuncay Yılmaz da keza her zaman bizi destekliyor. Kendisi zaten sporun içerisinde olan biri. Siyasiler elbette çıkartıp para verecek değiller. Onun dışında her türlü desteği gördüğümüzü söyleyebilirim. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GİDENLERİN YERİNİ DOLDURAMADIK”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, katıldığı canlı yayında geçen sezonla ilgili bir de itirafta bulundu. Özcan, ikinci yarıda yaşadıkları düşüşün en büyük nedeninin devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların yerini dolduramamak olduğunu söyledi.

Şampiyon olup 2.Lig’e yükseldikten sonra yaşanan süreçte kendisinin başkanlığa aday olmadığını ve ligin başlayacağı hafta göreve döndüğünü anlatan Başkan Fatih Özcan, “Ben geldiğimde takım yüzde 99 kurulmuştu. Ben Murathan Buruş ve Fatih Şerifoğlu’nu çok istiyordum. Onları aldık.

Maç haftasında futbolculara geri döndüğümü açıkladığım toplantıda, gözlerindeki umutsuzluğu gördüm. Onları ateşlemem gerekiyordu. O yüzden, hedefimiz şampiyonluk diye açıkladım.

FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYON GİBİYDİK

Sezona da çok iyi başladık. Harika bir ilk yarı geçirdik. Devreyi bizim bile beklemediğimiz 31 puanla tamamladık.

Gelelim düşüşe. Bunun birçok nedeni var. Saatlerce konuşsak yine de bitiremeyiz. Benim tespitim şu. Düşüş tamamen bana ait. Devre arasında ayrılan bazı futbolcuların yerini dolduramadık. En büyük neden bu.

Mümin Talip gibi iz bırakan bir stoperden sonra tutmuş, savunma bakanı diye anılan bir Eren Tokat, form grafiği her geçen hafta yükselen bir Berat Ali Genç ve şampiyon kadromuzda da yer alan, hem sol bek, hem sol stoper oynayabilen, Mert Ilıman’ın performansını da artıran bir Ferdi Konak’ın yerini dolduramadık. Bence yaşadığımız düşüşün en büyük nedeni budur” dedi.

BAHRİ HOCA İLE BİR SORUN YAŞAMADIK

Yaşadıkları büyük düşüş sürecinde teknik direktör Bahri Kaya ile yaşadıkları ayrılıkla ilgili de konuşan Başkan Fatih Özcan, “Bahri Hoca ile bugüne kadar bir olayımız olmadı. Takım düşüş yaşarken sorunun kendisinden kaynaklanabileceğini belirtti ve istifasının yararlı olabileceğini söyledi. Bunu görmek için de istifa etti. Sonra düşüş devam edince anladık ki sorun Bahri Hoca’da değil. Kendisi ile görüşüp 3 yıllık bir proje yaptık. Yoksa herhangi bir sorun yaşamadık. İnşallah 3 yıllık projede takımın başında olacak ve 1.Lig’e hep birlikte yükseleceğiz” şeklinde konuştu.

“HAKKIMIZI ALAMAZSAK YENİ STATTA OYNAMAYIZ”

Katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, yeni statla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Geçmişte Çorum Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı arasında sponsorluk anlaşması yapıldığını ve bu anlaşmadan Çorum FK’ya hiç katkı payı verilmediğini hatırlatan Başkan Fatih Özcan, “Bu anlaşma artık geride kaldı. Ama bundan sonra statla ilgili yapılacak yeni sponsorluk anlaşmalarında şehrimizin marka değeri olan kulübümüze yüzde 1 de olsa pay verilmesini istiyoruz.

Çorum Futbol Kulübü o statta maç oynamazsa orası ölü bir yatırım olur. O anlaşmaları yıldızlaştıracak olan Çorum Futbol Kulübü’dür. Bu yüzden, bundan sonraki anlaşmalarda hakkımız verilmezse, o statta maç oynamam. Çıkar kamuoyu ile de bu konuyu paylaşırım” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)