Çorum’da 3 gündür devam eden U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum’u temsil eden güreşçiler madalya için kürsüye çıkamadı.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla sona eren şampiyonada 10 sıklette 547 güreşçi mindere çıkarken, Çorum’u 25 güreşçi temsil etti. Ancak Çorumlu güreşçiler dereceye giremedi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına güreşen Çorumlu güreşçi Bilal Akbıyık ise 70 kiloda üçüncü oldu.

Zevkli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada, 57 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’dan Yusuf Demir, 61 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’dan Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ankara İlbank’tan Hamza Alaca, 70 kiloda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’dan Ömer Faruk Çayır, 74 kiloda Ankara İlbank’tan İsmet Çiftçi, 79 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’dan Abdulvasi Balta, 86 kiloda Ankara ASKİ’den Emre Çiftçi, 92 kiloda Çanakkale Lapseki’den Feyzullah Aktürk, 97 kiloda Antalya Büyükşehir Belediyespor’dan Samet Ocak ve 125 kiloda Bursa Nilüfer’den Adil Mısırcı şampiyon oldular.

ANKARA TEDAŞ

TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Takımlar genel klasmanında ise, Ankara TEDAŞ 136 puanla Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, Ankara ASKİ 135 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 99 puanla üçüncü oldu.

Çanakkale Lapseki Belediyespor’dan Feyzullah Aktürk “en centilmen sporcu”, Ankara ASKİ’den Sezer Akgül ise “en centilmen antrenör” seçildi.

(Hüseyin AŞKIN)

