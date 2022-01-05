U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi
Çorum’da 3 gündür devam eden U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum’u temsil eden güreşçiler madalya için kürsüye çıkamadı.
Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla sona eren şampiyonada 10 sıklette 547 güreşçi mindere çıkarken, Çorum’u 25 güreşçi temsil etti. Ancak Çorumlu güreşçiler dereceye giremedi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına güreşen Çorumlu güreşçi Bilal Akbıyık ise 70 kiloda üçüncü oldu.
Zevkli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada, 57 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’dan Yusuf Demir, 61 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’dan Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ankara İlbank’tan Hamza Alaca, 70 kiloda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’dan Ömer Faruk Çayır, 74 kiloda Ankara İlbank’tan İsmet Çiftçi, 79 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’dan Abdulvasi Balta, 86 kiloda Ankara ASKİ’den Emre Çiftçi, 92 kiloda Çanakkale Lapseki’den Feyzullah Aktürk, 97 kiloda Antalya Büyükşehir Belediyespor’dan Samet Ocak ve 125 kiloda Bursa Nilüfer’den Adil Mısırcı şampiyon oldular.
ANKARA TEDAŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Takımlar genel klasmanında ise, Ankara TEDAŞ 136 puanla Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, Ankara ASKİ 135 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 99 puanla üçüncü oldu.
Çanakkale Lapseki Belediyespor’dan Feyzullah Aktürk “en centilmen sporcu”, Ankara ASKİ’den Sezer Akgül ise “en centilmen antrenör” seçildi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8