U19’dan süper başlangıç

Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup ilk hafta maçında Yeni Çorumspor U19 takımı, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinden Samsunspor'u sahasında İbrahim Enes'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi'de heyecan hafta sonu oynanan maçlarla start aldı. U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde mücadele eden Yeni Çorumspor, 3 kategoride Samsunspor ile karşılaşırken, U17 kategorisinde ise Yomraspor ile kozlarını paylaştı. Cumartesi günü Çorum Mimarsinan Sahası'nda oynanan maçlarda U17 takımı Yomraspor ile 2-2 berabere kalırken, saat 13.00'de başlayan maçta ise Yeni Çorumspor U19 takımı son şampiyon Samsunspor'u konuk etti. Maçın henüz başında İbrahim Enes'in golü ile 1-0 öne geçen Kırmızı-Siyahlılar, kalan dakikalarda skoru korumayı başararak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Pazar günü Samsun Dikbıyık Enver Yıldırım Sahası'nda oynanan maçlarda ise Yeni Çorumspor U15 takımı Samsunspor'a son dakikada yediği golle 2-1, Yeni Çorumspor U16 takımı ise rakibine 3-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptılar. (Rıfat KARA)

Yeni Çorumspor U19: 1

Samsunspor U19: 0

SAHA: Mimarsinan.

HAKEMLER: Mehmet Tuğluk, Ömür Soytemiz, Yasin Doğan.

YENİ ÇORUMSPOR U19 : Kadir, Eren, Oğuzhan, Nuri Can, Mehmet Emin, Semih (Berkay), Emre (Abdussamed), İbrahim Enes, Samet Can, Nafican (Emin), Burak (Mertcan).

SAMSUNSPOR U19 :Akın, Ertekin, Emircan (Ufuk), Necmican, Batuhan, Mehmet (Reşit Akbulut), Miraç Doğukan (Talha Enes), Özcan, Mertkan, Burak, Reşit Batıkan (Uğur).

GOL: Dk. 3 İbrahim Enes.