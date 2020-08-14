U19’da hazırlıklar tam gaz sürüyor

Çorum Futbol Kulübü U19 takımında yeni sezon hazırlıkları dün yapılan çift antrenman programı ile devam etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5 aydır futboldan uzak kalan Çorum FK U19 takımında yeni sezon hazırlıkları günde çift idman programı ile devam ediyor. Antrenör Halil Aydoğan ve yardımcı antrenör Oğuzhan Arslan nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 08.30’da Bosna Parkı’nda yapıldı. 21 futbolcunun katıldığı sabah antrenmanında aerobik dayanıklılık antrenmanı yapıldı. Akşam saat 18.00’de 1 No’lu Saha’da gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise ısınma hareketleri ve gruplar halinde yapılan düz koşu yapıldı.

Çorum FK U19 takımında hazırlıklar bugün de yapılacak çift antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

OĞUZHAN ARSLAN’A

U19’DA GÖREV

Çorum Futbol Kulübü U19 takımının eski yardımcı antrenörlerinden Oğuzhan Arslan, uzun bir aradan sonra yeniden aynı göreve getirildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başlayan Çorum FK U19 takımında yardımcı antrenörlük görevine tanıdık bir isim getirildi. Daha önce Hüseyin Eger’in çalıştırdığı U19 takımında yine yardımcı antrenörlük görevi yapan genç antrenör Oğuzhan Arslan, Sungurlu Belediyespor macerasının ardından yeniden U19 takımında antrenör Halil Aydoğan’ın yardımcısı olarak göreve başladı.

(Spor Servisi)