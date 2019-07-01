U12'de minik futbolcular madalyalarına kavuştu

Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliği'nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan U12 Minikler Futbol Şenliği'nde heyecan sona erdi. 15 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği futbol şenliğinde kazanan ve kaybeden önemli olmadığı gibi 9 haftalık maratonda puan sıralaması da dikkate alınmadı. Bu doğrultuda çocukların kazanma ve kaybetme duygusu yaşamamaları yeteneklerini sahada geliştirmeleri için bu yıl ilk kez uygulanan şenlik futbol camiasında büyük memnunluk yaratırken, daha önce sıkça yaşanılan kenar yönetim arasında ki tartışma bu yıl da kaldığı yerden devam etmesi tepki çekti. Sahada futbol oynamaya çalışan çocuklara kenar yönetimlerinin verdiği tepkiler bu güzelliği azda olsa gölgede bırakmasına rağmen, maçlar sonunda ASKF tarafından çocuklara ikram edilen meyve suyu ve kek çocukların tekrardan yüzünü güldürmeye yetti.

Şenlik sonunda düzenlenen törenle 15 takımda forma giyen tüm sporculara madalyaları takdim edildi. Törende kısa bir konuşma yapan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran bu yıl yaptıkları yeni düzenlemenin son derece güzel geçtiğini ve önümüzdeki yıl bunu daha renkli hale getirerek devam edeceklerini belirterek mücadele eden tüm kulüplere ve sporculara teşekkür etti.

(Rıfat KARA)