Tüysüz’den destek turu

Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Osmancık Belediyespor’da hazırlıklar aralıksız devam ederken, Emrah Tüysüz başkanlığında ki yönetim destek ziyaretlerine start verdi. Kadir Eskiadam’ın istifası sonrası Osmancık Belediyespor’da başkanlık görevine getirilen Emrah Tüysüz ve yönetim kurulu üyeleri Ertan Kızılkaya, Kadir Delibaş ve Gürsel Güney Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Jandarma Komutan Kıd.Başçavus Tevfik Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun’u makamında ziyaret ettiler. İlk olarak Kaymakam Hakan Alkan’ı ziyaret eden Osmancık Belediyespor yönetimi yeni sezonda maddi ve manevi destek talebinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alkan, ilçedeki dinamikleri harekete geçirerek her türlü desteğe hazır olduğunu belirterek yeni sezon öncesi Osmancık Belediyespor’da BAL’da başarılar diledi.

Daha sonra İlçe jandarma Komutanı Kıd.Başçavus Tevfik Kara’yı ve son olarak İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun’u makamında ziyaret eden Kırmızı-Beyazlı yönetim, maçlardaki asayiş ve güvenlik konusunda fikir alışverişinde bulundu.

(Bülent USLU)