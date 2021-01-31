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Türkkan imzaladı

Çorum Futbol Kulübü, Cuma akşam saatlerinde anlaşmaya vardığı 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Türkkan ile sözleşme imzaladı.

Spor 31.01.2021, 19:47
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Türkkan imzaladı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısını aynı grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor’da geçiren 37 yaşındaki orta saha-stoper oyuncusu Murat Türkkan’la anlaşmıştı. Sezon sonuna kadar anlaşılan deneyimli futbolcunun yarım sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.

(Spor Servisi)

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