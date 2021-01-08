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Türk sporu değerlendirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sporzoom üzerinden, farklı branşlarda eski federasyon başkanları, milli sporcular ve spor yazarları ile, Türk sporunun içinden geçmekte olduğu zorlu süreci değerlendirdi. Organizasyonu yapan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut da, online toplantıya Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. (Haber Merkezi)

Spor 08.01.2021, 23:02
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Türk sporu değerlendirildi
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