Flaş HaberKayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı
Türk sporu değerlendirildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sporzoom üzerinden, farklı branşlarda eski federasyon başkanları, milli sporcular ve spor yazarları ile, Türk sporunun içinden geçmekte olduğu zorlu süreci değerlendirdi. Organizasyonu yapan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut da, online toplantıya Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. (Haber Merkezi)
Spor 08.01.2021, 23:02
19
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:57
|Öğle
|12:52
|İkindi
|15:16
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|19:02