Türk futbolunda tarihi olay!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti. Hakem Halis Özkahya 90+4. dakikada bitiş düdüğünü çalarak mücadeleyi sonlandırdı. Erken sonlanan maç hakemlerin kararı üzerine tekrar başlatıldı. Soyunma odasından çağırılan futbolcular 5 dakika daha oynadı. Sonradan oynanan 5 dakikada gol olmadı ve maç Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle bir kez daha sona erdi.