Turgutlu mesaisi başladı

3.haftayı Sakaryaspor beraberliği ile kapatan Kırmızı-Siyahlılar ara vermeden Turgutluspor maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana sakat futbolculardan Umut Kaya, Burak Çalık, Atakan Akkaynak ve Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Sakaryaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı ile günü tamamladı. Oynamayan futbolcular ise dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyunsal taktik antrenman yaptı.

Çorum FK’da Turgutluspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

