Tuncay Yılmaz istifa etti!

Çorum Voleybol Spor Kulübü'nde son 2 yıldır Başkanlık görevini yürüten Tuncay Yılmaz, dün kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevi bıraktığını belirtti. Başkan Yılmaz ayrılığı şu cümlelerle duyurdu; "Şehrimizin salon sporlarında ki tek temsilcisi olan Çorum voleybol Spor Kulübü Başkanlığı'ndan işlerimin yoğunluğu nedeni ile ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki spor hayatlarında başta hocamız Ali Haydar Teke ve ekibine sporcu kardeşlerimize, başkanlık yaptığım dönem içerisinde bizlere her konuda destek olan spor basınına ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler."

(Spor Servisi)