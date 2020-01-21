“Tüm sorumluluk benim”

İKİNCİ YARIDA İŞLER İYİ GİTMEDİ

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, İnegölspor mağlubiyetini değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, ilk yarıda topa hakim olan ve pozisyon üstünlüğü olan tarafın Çorum FK olduğunu söyledi. İkinci yarıda sürecin istedikleri bir şekilde gelişmediğinin altını çizen Kaya, “İkinci yarıya çıktıktan sonra süreç istemediğimiz şekilde gelişti. Sıkıntı yaşadığımız dakikalarda kalemizde golü gördük. 55.dakikada gelen gol orta sahada kaptırılan bir topun devamında gelişti. Bu hataları da ikinci yarıda çok sık yaptık. 1-1’den sonra öne geçmek için zaman ve süre bizim için yeterliydi. Bunu başarmak için de gayret gösterdik. Ancak bir türlü ikinci golü atamadık. İkinci golü ararken ve yaptığımız değişikliklerin katkı sunmasını beklerken kalemizde maalesef ikinci golü gördük.

BİR DÜŞÜŞ İÇERİSİNDEYİZ

2-1’den sonra sıkıntılı bir sürece girdik ve sonrasında üçüncü golü yedik. İnanılmaz bir şekilde düşüş ve kriz içerisine girdiğimizi görmekteyim. Aslında oyun olarak ve oyuncu bazında çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Konya maçında da aynı şeyleri söyledim. İnegöl maçında da ilk yarı oynadığımız iyi oyunun neticesinde de kötü başlamadık ama puansız devam ediyoruz. Ama bütün olumsuzluğu da sahipleniyorum. Teknik Direktörlük görevi böyledir. Kazanırsınız övgülere maruz kalırsınız, kaybedildiği zamanda sorumlu olursunuz. Şuanda da mağlubiyetin tek sorumlusuyuz ve bundan da kaçmıyoruz.

YANLIŞ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK

Yaptığımız değişiklik hamleleri uygun olsaydı maçı kazanabilirdik ancak yanlış değişiklikler yaptık ve maçı kaybettik. Sahada hata yapan oyuncular ama onları seçende hazırlayanda bizleriz. Nasıl ki bu oyuncu grubumuz 31 puanı bize almışsa yine bu potansiyele sahip olduklarından ve kalitelerinden şüphemiz yok.

KAFALAR KARIŞIK

Ancak biraz kafalarının karışık olduğunu, tamamen kendilerini lige vermediğinin oluştuğu bir süreç yaşıyoruz. Bunları en kısa zamanda aşıp ilk yarıdaki kimliğimize dönmeliyiz. Ancak kaybedilen 2 maç için şunu daha net söyleyebilirim ki, oyuncu kalitemiz ve oynadığımız oyunun karşılığı iki maçtan puansız ayrılmak olduğunu asla ve asla kabul etmiyorum.

TEKRAR POTAYA GİRECEĞİZ

Bundan sonraki süreçte bu krizi aşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şuan için 31 puanımız var ve devam eden haftalarda herkes birbiri ile oynayacak. O yüzden bu süreçte iyi bir çizgi yakalayıp tekrardan potaya girebiliriz” şeklinde konuştu.